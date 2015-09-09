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"البحوث الإسلامية": توقعات الأرصاد الجوية جائزة..وقراءة الأبراج حرام

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"البحوث الإسلامية": توقعات الأرصاد الجوية جائزة..وقراءة الأبراج حرام "البحوث الإسلامية": توقعات الأرصاد الجوية جائزة..وقراءة الأبراج حرام
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك فرقا كبيرا بين توقعات الأرصاد الجوية وما يسمى قراءة الأبراج، فالأرصاد الجوية تعتمد على بعض الحسابات والأمارات الفلكية وما ترصده الأجهزة المخصصة لذلك كمعرفة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وسرعة الرياح واتجاهاتها، وقد تحدث بعض الظواهر الجوية وقد لا تحدث وهذا جائز شرعا.

وأضاف المجمع ردا على سؤال ما حكم توقعات الأرصاد وقراءة الأبراج: أما قراءة الأبراج فهى رجم بالغيب، إذ لا يمكن لبشر كائن من كان أن يتوقع ما يحدث فى المستقبل من الخير أو الشر فهذا من الغيب الذى استأثر الله تعالى بعلمه .

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