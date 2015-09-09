أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لحوم مدعمة من القوات المسلحة لمواطنى "الواسطى" شمال بنى سويف

Google+ Print
لحوم مدعمة من القوات المسلحة لمواطنى "الواسطى" شمال بنى سويف لحوم مدعمة من القوات المسلحة لمواطنى "الواسطى" شمال بنى سويف
أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف أنه فى إطار الجهود المبزولة لتوفير السلع التموينية المدعمة فإن القوات المسلحة ستوفر اللحوم المدعمة لمواطنى المحافظة، بالإضافة إلى توجيه المحافظة سيارات بيع اللحوم المدعمة لتجوب المدن والمراكز.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة قامت بإرسال 8 رؤوس ماشية (عجول) تزن 2562 كيلو لحوم لبيعها لمواطنى مركز ومدينة الواسطى، بسعر 57 جنيها للكيلو الواحد، بإشراف من والوحدة المحلية والطب البيطرى.

وأشار سليم إلى استمرار المحافظة فى توجيه سيارات بيع اللحوم (منافذ بيع اللحوم المدعمة المتنقلة) بسعر 45 جنيهاً لكيلو اللحم البلدى و22 جنيها لكيلو اللحم (المبرد)، يوميا لمراكز ومدن المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد