لحوم مدعمة من القوات المسلحة لمواطنى "الواسطى" شمال بنى سويف

أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف أنه فى إطار الجهود المبزولة لتوفير السلع التموينية المدعمة فإن القوات المسلحة ستوفر اللحوم المدعمة لمواطنى المحافظة، بالإضافة إلى توجيه المحافظة سيارات بيع اللحوم المدعمة لتجوب المدن والمراكز.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة قامت بإرسال 8 رؤوس ماشية (عجول) تزن 2562 كيلو لحوم لبيعها لمواطنى مركز ومدينة الواسطى، بسعر 57 جنيها للكيلو الواحد، بإشراف من التموين والوحدة المحلية والطب البيطرى.

وأشار سليم إلى استمرار المحافظة فى توجيه سيارات بيع اللحوم (منافذ بيع اللحوم المدعمة المتنقلة) بسعر 45 جنيهاً لكيلو اللحم البلدى و22 جنيها لكيلو اللحم (المبرد)، يوميا لمراكز ومدن المحافظة.