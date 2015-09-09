إعصار وفيضانات تضرب وسط اليابان والسلطات تأمر عشرات الآلاف بإخلاء منازلهم

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن إعصارا مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية ضرب وسط اليابان، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإحداث بعض الفيضانات والانهيارات الطينية فى المنطقة.

وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم فى ثلاث مقاطعات ساحلية نحو 200 كم إلى 400 كم غرب طوكيو،حيث يتوقع أن يصل الإعصار "إيتاو" إلى اليابسة فى المنطقة قريبا، بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية "إن إتش كيه".

وتسبب الإعصار فى إلغاء عشرات الرحلات الجوية ورحلات القطار، مع هطول أمطار غزيرة على طوكيو، وحذر مسئولو الأرصاد من الانهيارات الطينية والأمواج العالية وارتفاع منسوب مياه الأنهار فى جميع أنحاء شرق ووسط اليابان.