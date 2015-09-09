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اليوم.. نظر استشكال مستريحة الإسماعيلية على حكم تأييد حبسها 3 سنوات

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اليوم.. نظر استشكال مستريحة الإسماعيلية على حكم تأييد حبسها 3 سنوات اليوم.. نظر استشكال مستريحة الإسماعيلية على حكم تأييد حبسها 3 سنوات
تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الاستشكال المقدم من "إيمان.أ" والمعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة الإسماعيلية" على حكم حبسها 3 سنوات، فى واقعة اتهامها بالنصب على المواطنين والحصول على مبلغ 70 مليون جنيه لتوظيفها والمضاربة فى بورصة العملات والمعروفة بـ"فوركس".

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية وهيئة الرقابة المالية، مع الدكتورة "إيمان.أ" بتهمة قيامها بتوظيف الأموال وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون وتلقيها مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية وتوظيفها فى المضاربة على العملات الأجنبية "فوركس"، وامتناعها عن إعطائهم الأرباح، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة "إيمان" بإنشاء شركة تحت اسم "استوك سنتر"، وتغيرها إلى "تريد سنتر" ومقرها مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة لتقديم استشارات مالية فى سوق البورصة بالمخالفة لقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمة قامت بتلقى أموال بعملات أجنبية من مواطنين عدة وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة "الفوركس" وإعطائهم أرباحا بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة أشهر بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988، وقامت بسداد قيمة الأرباح لمدة شهرين ثم امتنعت عن دفع أرباح العملاء.

وتمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر من مداهمة مقر الشركة بمدينة نصر حال تواجد المتهمة هناك، وتم التحفظ على جميع المستندات الموجودة، التى أثبتت تلقيها 70 مليون جنيه من عدة مواطنين حصيلة نشاطها الإجرامى.

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مصر 365