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مباحث أسوان تضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات

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مباحث أسوان تضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات مباحث أسوان تضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات
نجحت مباحث أسوان خلال الساعات الماضية في القبض عليتشكيل عصابى تخصص في جرائم سرقة سيارات.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "رجب . ر" 27 سنة و المتهم " محمد. ع " 29 سنة، والمتهم " زياد. ع "23 سنة، حيث أشارت التحريات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب سرقات أجزاء السيارات - حسبما أفادت الشرطة - وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جرائمهم وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم ثلاث وقائع وتم ضبط بعض أجزاء السيارات بإرشادهم وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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