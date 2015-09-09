مباحث أسوان تضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أجزاء السيارات

نجحت مباحث أسوان خلال الساعات الماضية في القبض عليتشكيل عصابى تخصص في جرائم سرقة سيارات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "رجب . ر" 27 سنة و المتهم " محمد. ع " 29 سنة، والمتهم " زياد. ع "23 سنة، حيث أشارت التحريات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب سرقات أجزاء السيارات - حسبما أفادت الشرطة - وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جرائمهم وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم ثلاث وقائع وتم ضبط بعض أجزاء السيارات بإرشادهم وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.