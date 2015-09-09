القبض على مسن بحلوان تخصص فى تزوير تأشيرات السفر والمستندات الرسمية

بالرغم من تجاوزه الستين من عمره إلا أنه أصر على ممارسة نشاطه فى تزوير المستندات وتأشيرات السفر والأختام الحكومية، وبيعها للمواطنين مستغلا خبرته فى مجال التزييف، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهره اكتشفوا أمره بعد أن ذاع صيته وتمكنوا من القبض عليه وبحوزته أجهزة كمبيوتر وطباعة يستخدمها فى التزوير، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهادات والتأشيرات المزيفة، وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه من تزوير الخطابات والمستندات الرمسية وبيعها لراغبى الحصول عليها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم بدأت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد أن عددا من المواطنين يترددون على شقة بمنطقة المعصرة يتخذها عاطل يدعى "ا.م" كوكر لتزوير المستندات والشهادات الرسمية للحصول على المستندات وتأشيرات السفر المزيفة مقابل مبالغ مالية، ومن خلال إجراء التحريات تم التوصل لصحة المعلومات، وبالحصول على إذن من محمد طارق وكيل نيابة حلوان وتمكن الرائد محمد الشاعر من مداهمة شقة المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته جهازين "كمبيوتر" و3 أجهزة طباعة وماكينتى تغليف، بالإضافة إلى 700 جنيه مزيفة و66 تأشيرة سفر لدولة ليبيا و86 صورة بطاقة وشهادات خاصة بوزارة الصحة وجامعة القاهرة، كما تم ضبط عدد من الاختام الخاصة بشعار الجمهورية وجامعة القاهرة ومحو الأمية.

وأخطر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وحرر محضر بالواقعة، حيث تمت إحالة المتهم إلى النيابة، وبمواجهته اعترف أمام مصطفى الحسن وكيل أول نيابة حلوان بممارسته نشاط التزوير، وأن الأجهزة المضبوطة بحوزته يستخدمها فى تزييف المستندات والشهادات الرسمية وتأشيرات السفر لبيعها للمواطنين راغبى الحصول عليها.

كما أضاف أن سعر تأشيرة السفر لدولة ليبيا يبيعها بمبلغ 1500 جنيه والتقرير الطبى بـ150 جنيها، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.