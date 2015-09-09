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تجديد حبس موظف بمرور الجزيرة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة

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تجديد حبس موظف بمرور الجزيرة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة تجديد حبس موظف بمرور الجزيرة 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس موظف بوحدة مرور الجزيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه بتقاضى رشاوى مالية من المواطنين مقابل إنهاء إجراءات التراخيص.

كان ضباط قسم مباحث المرور قد تلقوا معلومات مفادها قيام "أ.و" 53 سنة موظف بوحدة مرور الجزيرة بتقاضى مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء إجراءات ترخيص سياراتهم، واستغلال أعمال وظيفته فى التربح، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطه متلبسا بتقاضى مبلغ 50 جنيها من مدير شركة للأدوية، مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة بيانات لسيارته، وبسؤال المجنى عليه قرر قيام الموظف بإجباره على دفع المبلغ لاستخراج شهادة البيانات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت حبس المتهم عقب إنكاره ارتكاب الواقعة رغم اعترافه أمام ضباط المباحث.

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مصر 365