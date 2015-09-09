بالصور.. ضبط مصنع لتعبئة العصائر بالمنوفية لعمله بدون تراخيص

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط مصنع لتعبئة العصائر، وذلك لعمله بدون تراخيص وتم ضبط 49 ألف زجاجة عصير منتيهة الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد من ضبط مصنع لتعبئة العصائر بقرية أصطبارى التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك لعمله بدون تراخيص وتم ضبط 49 ألف زجاجة عصيرمنتيهة الصلاحية ومجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



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