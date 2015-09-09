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اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى بالبحرين

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اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى بالبحرين اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى بالبحرين
تستعد مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى للاحتفال بتوقيع اتفاقية التعاون الثقافى والمعلوماتى بين الجانبين، التى من مقرر إقامة حفل توقيعها فى بيت السنارى "بيت العلوم والثقافة والفنون" التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة يوم 17 سبتمبر.

وتأتى الاتفاقية فى إطار زيارة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى لمركز عيسى الثقافى فى مملكة البحرين، والوفد المرافق له لمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر، التى ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع العديد من المسئولين بالمكتبة والاجتماعات لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية التى سيتم توقيعها أثناء زيارته لبيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة يوم 17 سبتمبر.

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