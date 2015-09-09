اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى بالبحرين

تستعد مكتبة الإسكندرية ومركز عيسى الثقافى للاحتفال بتوقيع اتفاقية التعاون الثقافى والمعلوماتى بين الجانبين، التى من مقرر إقامة حفل توقيعها فى بيت السنارى "بيت العلوم والثقافة والفنون" التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة يوم 17 سبتمبر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتأتى الاتفاقية فى إطار زيارة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى لمركز عيسى الثقافى فى مملكة البحرين، والوفد المرافق له لمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر، التى ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع العديد من المسئولين بالمكتبة والاجتماعات لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية التى سيتم توقيعها أثناء زيارته لبيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة يوم 17 سبتمبر.