بالصور.. استمرار تسرب مياه الصرف الصحى بأحد أحياء الخارجة منذ أسبوع
رصدت عدسة اليوم السابع تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى ومياه الشرب من إحدى العمائر المجاورة لمجمع الاستقامة الإسلامى بحى الزهور، والتى استمرت فى تسربها على مدار أسبوع كامل مما تسبب فى تجمع بركة كبيرة من المياه فى الشارع الجانبى للحى وتسببت فى إعاقة حركة السير.إعلان - Ads إعلان - Ads
وناشد أهالى حى الزهور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم بسرعة التدخل واصدار توجيهاته باصلاح العطل ومحاسبة المقصرين عن استمرار تدفق المياه من خط المياه المكسور على مدار تلك الأيام دون تدخل من رئاسة مركز ومدينة الخارجة لاصلاح هذا العطل حتى الآن.
>