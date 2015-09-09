بالصور.. استمرار تسرب مياه الصرف الصحى بأحد أحياء الخارجة منذ أسبوع

رصدت عدسة اليوم السابع تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى ومياه الشرب من إحدى العمائر المجاورة لمجمع الاستقامة الإسلامى بحى الزهور، والتى استمرت فى تسربها على مدار أسبوع كامل مما تسبب فى تجمع بركة كبيرة من المياه فى الشارع الجانبى للحى وتسببت فى إعاقة حركة السير.

وناشد أهالى حى الزهور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم بسرعة التدخل واصدار توجيهاته باصلاح العطل ومحاسبة المقصرين عن استمرار تدفق المياه من خط المياه المكسور على مدار تلك الأيام دون تدخل من رئاسة مركز ومدينة الخارجة لاصلاح هذا العطل حتى الآن.



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