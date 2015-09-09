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أهالى الإسكندرية يشكون من ظلام الطريق الدائرى

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شكا عدد من أهالى الإسكندرية وقائدو السيارات، من إظلام الطريق الدائرى بالإسكندرية، ليلا بسبب نقص أعمدة الإنارة، وعدم إجراء عمليات إحلال وتجديد أو صيانة لتلك الأعمدة.

وطالب قائدو السيارات بتدخل المسؤلين من هيئة النقل والمحافظة والأحياء، لرفع معاناة مستخدمى الطريق ليلا بسبب كثرة الحوادث عليه.

ومن جانبه قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية لـ"اليوم السابع" أن الأمر يتبع هيئة الطرق والنقل إداريا، وأن هناك خطة ستبدأ للعمل فى الطريق الدائرى وطريق برج العرب بعد 3 أشهر وفق الخطة الموضوعة من هيئة الطرق والنقل.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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