محافظ المنوفية يناقش ملفات الصحة والتعليم والصرف مع شباب المحافظة

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مساء أمس الثلاثاء، بعدد من ممثلى الحركات الشبابية من مختلف مراكز المحافظة بحضور مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة.

ناقش الحضور عددا من أبرز المشكلات منها فى قطاع الصحة توفير قوافل علاجية بقرى المحافظة، وأكد محافظ المنوفية على أهمية دور المجتمع المدنى وحملات الشباب فى نشر الوعى الصحى بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن دور الشباب لا يقل فى أهميته عن دور الدولة بل ويتكامل مع ما تقدمه الدولة من خدمات مطالبا الشباب باستخدام وسائل غير تقليدية ومبتكرة للوصول للمواطن ونشر الوعى فى المجتمع وبث روح التعاون.

وحول مشاكل نقص التجهيزات فى بعض المستشفيات المركزية فى مقابل نقص الكادر البشرى فى الوحدات الصحية ببعض القرى، وافق المحافظ فى استجابة فورية منه لطلب أحد شباب مركز الشهداء بشراء جهاز مجفف لمستشفى حميات شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع ليعمل ضمن منظومة الوقاية بالمستشفى.

وأعلن أنه جارى توفير تكاليف شراء جهاز أشعة مقعطية لمستشفى أشمون المركزى بالجهود الذاتية، وقال المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة بصدد توسيع مظلة منظومة علاج غير القادرين حتى يستفيد منها الفئة المستهدفة فى جميع ربوع المحافظة، وأوضح المحافظ أن هناك بعض الوحدات الصحية المجهزة على أعلى مستوى من حيث الأجهزة دون أن يتم استغلالها وأنه يجب إعادة توزيع تلك الأجهزة بالشكل الذى يحقق أفضل استفادة منها لصالح المواطنين من أبناء نفس المركز.

وحول جهود المحافظة فى صيانة المدارس والاستعداد لبدء العام الدراسى أكد المحافظ أنه تم عمل حصر لجميع المدارس التى تحتاج إلى صيانة وتصنيفها بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية، وجارى أعمال الصيانة بتلك المدارس بالتعاون مع القوات المسلحة، وأكد أنه لن تدخل مدرسة للعملية التعليمية بها ما يمثل خطورة على الطلاب هذا العام.

وحول مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب أكد المحافظ أنه استكمال هذه المشروعات يخضع لأولويات حسب نسب الإنجاز بها، وأنه تم توفير الاعتماد اللازم لاستكمال المشروعات ليتم الانتهاء من 85% فأكثر منها، مشيرا إلى أن توافر قطعة أرض لإقامة المشروع ليس الشرط الوحيد للبدء فى العمل لكن هناك عدة معايير لابد أن توضع فى الاعتبار، وأعلن أنه تم توفير اعتماد 5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأماكن المحرومة والواقعة داخل الحيز العمرانى والتى صدرت لها التراخيص اللازمة.