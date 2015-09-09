الطب البيطرى تضبط 72 مخالفة لحوم فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير هيئة الطب البيطرى بالشرقية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لجميع إدارات الطب البيطرى بالمحافظة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إلزام مدير كل إدارة طبية بالمراكز بضرورة التواجد يوميا بالمجزر التابع له لتدعيم المجزر بالأطباء اللازمة، لافتا إلى أنه تم التأكد من توفير المعدات الخاصة بالمجازر.

> وأعلن وكيل وزارة الطب البيطرى أن المجازر تفتح أبوابها للأهالى لذبح الأضاحى مجانا طوال أيام العيد، كما يتم عمل حملات تعريفية للحد من ذبح الأضاحى بالشارع لعدم تلوث اللحوم.

وأوضح توفيق أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق، وخاصة أسواق الدجاج وأن المديرية شنت حملات على المحلات أسفرت عن ضبط 72 قضية خلال شهر أغسطس مابين مخالفات ذبح خارج السلخانات أو لحوم غير صالحة للاستعمال الأدمى.