سيدة تتنازل عن دعوى الخلع بجلسة النطق بالحكم بعد تهديد زوجها بالانتحار

تنازلت الزوجه"نهله.ف" عن دعوى الخلع التى أقامتها ضد زوجها المهندس "محمد.ص" أثناء الجلسة المحددة للنطق بالحكم بعد أن هدد زوجها بالانتحار أذا ما تخلت عنه فقامت الزوجة بعد مداولات بينها وأهلها وأهل الزوج بطلب للتنازل عن الدعوى والتراجع عن إصرارها بالانفصال منه.

كانت الزوجة قد أقامت فى شهر فبراير الماضى دعوى خلع حملت رقم 7868 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة بإمبابة وادعت فيها باستحالة العشرة بينها وزوجها بسبب عدم التفاهم بعد أكثر من سنة زواج و3 سنوات ارتباط وخطوبة .

فيما قام الزوج أثناء جلسات التسوية بمحاولة الصلح وإثنائها عن قرارها ولكن واجه منها تعتا ورفضا ورغم توسط الأهل وخوفهم على ابنهم الصغير من التشتت الأسرى ومحاولة تذكيرهم بقصة الحب التى شهدها معهم الجميع ولكن الزوجه لم تستجب.

فيما حددت المحكمة جلسة النطق للحكم وبعدها أيقن الزوج أن لا مفر من الانفصال فذهب إلى منزل زوجته وقام بمحاولة تعاطى السم أمامها وبعد ذلك قامت الزوجة بالتراجع عن دعواها والتنازل عنها أمام المحكمة فى الجلسة المحددة للنطق بالحكم .

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