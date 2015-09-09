"جوجل" يحتفل بالذكرى 96 لميلاد الفنانة التشكيلية المصرية "تحية حليم"

احتفل موقع جوجل بالذكرى السادسة والتسعين لميلاد الفنانة التشكيلية المصرية تحية حليم، والتى وُلِدَت فى التاسع من سبتمبر لعام 1919 ورحلت عن عالمنا فى الرابع والعشرين من مايو لعام 2003، إذ تعتبر واحدة من وراد الحركة التعبيرية الحديثة للفن المصرى فى الستينات من القرن الماضى.

وقام موقع جوجل بتغيير صورته الافتراضية، للمستخدمين داخل جمهورية مصر العربية، إلى إحدى اللوحات التى رسمتها تحية حليم، والتى حاولت التعبير فيها عن الشخصية المصرية، الأمر الذى رشحها للعديد من الجوائز المصرية والعالمية.



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