بالفيديو..محافظ المنيا: اتهامات علاء حسانين لـ"حمدى الفخرانى" صحيحة 100%

أكد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، أن ما قاله النائب علاء حسانين بشأن الاتهامات التى وجهت للمهندس حمدى الفخرانى بالابتزاز صحيحة بنسبة 100%، لافتا إلى أن كل وقائع التسجيل تمت بالصوت والصورة، مضيفا: "إننى حين أشهد فشهادتى أمام القضاء وليست فى برنامج تليفزيونى".

وأوضح صلاح زيادة، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء مع الاعلامى وائل الإبراشى، أنه أبلغ الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه كمحافظ الجميع أمامه سواء، ومن حق أى مواطن أن يرفع دعوى ضد المحافظ ومن حقه أن يدافع عن نفسه.

وأكد محافظ المنيا، أنه ليس جهة تحقيق لكنه حين يكون هناك احتمال حدوث جريمة تمس الأمن العام أو الاقتصاد القومى فيتحتم عليه إبلاغ الجهات المعنية، لافتا إلى أن دوره ليس التحرى والبحث.

واستنكرمحافظ المنيا سؤال وجهه له الإبراشى بقوله: "هل تم إبلاغك من جهة سياسية عاوزين نصطاد الفخرانى، وعليك بهذه المهمة؟"، فرد المحافظ: "هذا السؤال ليس فى محله ومش صلاح زيادة اللى يتسأل السؤال ده، وأنا ضابط أولا وأخيرا وبعد ثورة 30 يونيو معروف جيدا من هو صلاح زيادة، وأنا ليست لى خصومة مع أحد ولست جهة تحقيق وأى مواطن يبلغنى بأى مخالفة قانونية أو جريمة أنا بنفسى سأوصلها لجهات التحقيق والشرطة وأنا أحط صباعى فى عين التخين".

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