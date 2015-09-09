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العنب البرى يحمى من الإصابة بأمراض القلب ويحسن أداء الرياضيين

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العنب البرى يحمى من الإصابة بأمراض القلب ويحسن أداء الرياضيين العنب البرى يحمى من الإصابة بأمراض القلب ويحسن أداء الرياضيين
يحتوى العنب البرى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والتى تحمى الجسم من أمراض عديدة، حيث أجرى الدكتور إريك ريم، وهو أستاذ مساعد فى كلية هارفارد الطبية دراسة شملت على 93600 من النساء، الذين تتراوح أعمارهن بين 25-42 عاماً، وتم رصدها لمدة 18 عاما لعدد مرات تناول أنواع معينة من الغذاء.

ووجد الباحثون أن العنب البرى على وجه الخصوص يعمل على خفض احتمالات تعرض 34% من المشاركين لنوبة قلبية، وكانت كمية العنب المستهلكة لهؤلاء تبلغ حوالى ثلاث حصص كل أسبوع.

وأوضح الباحثون أن الأنثوسيانين، وهو نوع من المواد المضادة للأكسدة القادرة على تمدد الأوعية الدموية، وتعويض عن تراكم المواد الدهنية فى الشرايين التاجية، وبالتالى تنخفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية وانسداد الشرايين.

ونصح الخبراء بتناول العنب البرى من سن 10 إلى سن 25 عاماً، لتجنب مشاكل الأوعية الدموية والدورة الدموية لاحقاً، وأضاف الباحثون أن الرياضيين الذين يتناولون العنب البرى بشكل منتظم لديهم القدرة على التحمل، كما أنه يحسن من فرص تدريبهم، حيث إنه يساعد القلب على ضخ المزيد من الدم عبر الجسم وبالتالى تنخفض المشاكل الناتجة عن الاجهاد البدنى.. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”،.

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مصر 365