5 فوائد لتناول الأفوكادو أهمها علاج التهاب المفاصل وحماية الجنين من التشوهات

الأفوكادو من الفواكه المفيدة للصحة، وتشتهر هذه الفاكهة فى المكسيك وهى معروفة أيضاً باسم "كمثرى التمساح"، وتحظى بشعبية كبيرة فى أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من أنها مليئة بالمواد المغذية الصحية، لكنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون ، ولكنها دهون جيدة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم تحتوى على حوالى 141 جراما من الدهون و138 سعرا حراريا، كما أن هناك 5 فوائد مثيرة ومذهلة للأفوكادو، وتشمل:

1 - الأفوكادوا يحتوى على الكاروتينات

2 - الأفوكادو هام للنمو الصحيح للأجنة

3 - الأفوكادو يخفض الكولسترول

4- ثمرة الأفوكادو تحتوى على 3.4 جرام من الألياف

5 - الأفوكادو يعالج التهاب المفاصل

>الكاروتينات تعمل على الحماية ضد أمراض العيون.>الأفوكادو يحتوى على فيتامين حمض الفوليك الذى يحمى أيضا من أمراض القلب والنوبات القلبية، ويقلل من تشوه الأجنة.>حمض الأوليك هو المسؤول عن قدرة الأفوكادو فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، حيث أظهر بحث سابق أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو ينخفض لديهم مستويات الكولسترول LDL "الضار" وتزيد لديهم مستويات الكولسترول HDL "الجيد".>ثمرة الأفوكادو تحتوى على حوالى 3.4 جرام من الألياف، والتى هى المسؤولة عن إنتظام عمل الجهاز الهضمى فى الجسم، والتى تعمل على هضم الكربوهيدرات ببطء، وبالتالى تقلل من فرص الحصول على مرض السكر.>يستخدم زيت الأفوكادو لعلاج التهاب المفاصل والالتهابات والجروح، كما إنه يمكن أيضاً أن يحفز نمو الشعر