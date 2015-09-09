أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد لتناول الأفوكادو أهمها علاج التهاب المفاصل وحماية الجنين من التشوهات

Google+ Print
5 فوائد لتناول الأفوكادو أهمها علاج التهاب المفاصل وحماية الجنين من التشوهات 5 فوائد لتناول الأفوكادو أهمها علاج التهاب المفاصل وحماية الجنين من التشوهات
الأفوكادو من الفواكه المفيدة للصحة، وتشتهر هذه الفاكهة فى المكسيك وهى معروفة أيضاً باسم "كمثرى التمساح"، وتحظى بشعبية كبيرة فى أمريكا الشمالية، وعلى الرغم من أنها مليئة بالمواد المغذية الصحية، لكنها تحتوى على كمية كبيرة من ، ولكنها دهون جيدة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن ثمرة الأفوكادو متوسطة الحجم تحتوى على حوالى 141 جراما من الدهون و138 سعرا حراريا، كما أن هناك 5 فوائد مثيرة ومذهلة للأفوكادو، وتشمل:

1 - الأفوكادوا يحتوى على الكاروتينات


>الكاروتينات تعمل على الحماية ضد أمراض العيون.

2 - الأفوكادو هام للنمو الصحيح للأجنة


>الأفوكادو يحتوى على فيتامين حمض الفوليك الذى يحمى أيضا من أمراض القلب والنوبات القلبية، ويقلل من تشوه الأجنة.

3 - الأفوكادو يخفض الكولسترول


>حمض الأوليك هو المسؤول عن قدرة الأفوكادو فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، حيث أظهر بحث سابق أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو ينخفض لديهم مستويات الكولسترول LDL "الضار" وتزيد لديهم مستويات الكولسترول HDL "الجيد".

4- ثمرة الأفوكادو تحتوى على 3.4 جرام من الألياف


>ثمرة الأفوكادو تحتوى على حوالى 3.4 جرام من الألياف، والتى هى المسؤولة عن إنتظام عمل الجهاز الهضمى فى الجسم، والتى تعمل على هضم الكربوهيدرات ببطء، وبالتالى تقلل من فرص الحصول على مرض السكر.

5 - الأفوكادو يعالج التهاب المفاصل


>يستخدم زيت الأفوكادو لعلاج التهاب المفاصل والالتهابات والجروح، كما إنه يمكن أيضاً أن يحفز نمو الشعر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم