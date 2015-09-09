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شكوك حول مشاركة كوكا وتريزيجيه في أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

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شكوك حول مشاركة كوكا وتريزيجيه في أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد شكوك حول مشاركة كوكا وتريزيجيه في أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" مع منتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما شهر نوفمبر المقبل.

ويلعب كوكا في صفوف سبورتنج براجا البرتغالي ويتواجد تريزيجيه في صفوف أندرلخت البلجيكي، فيما تقام البطولة المؤهلة للأوليمبياد خارج الأجندة الدولية.

وقال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات لقناة النهار يوم الثلاثاء: "سنتحدث مع مسؤولي براجا وأندرلخت من أجل مشاركة كوكا وتريزيجيه في البطولة".

وأضاف "قد يسمح الناديان بمشاركة كوكا وتريزيجيه لبعض المباريات في البطولة، وقد لا يسمحا بسبب عدم وجود البطولة ضمن الأجندة الدولية".

وتقام البطولة في السنغال بالفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين وانقسمت الفرق الثمانية لمجموعتين.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لنصف النهائي، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للأوليمبياد.

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