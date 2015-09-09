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الأهلي يستعجل بطاقتي ربيعة وحجازي.. وغموض حول بعثة الملعب المالي

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الأهلي يستعجل بطاقتي ربيعة وحجازي.. وغموض حول بعثة الملعب المالي الأهلي يستعجل بطاقتي ربيعة وحجازي.. وغموض حول بعثة الملعب المالي

اطالب الأهلي ناديي فيورنتينا الإيطالي وسبورتنج لشبونة سرعة إرسال البطاقات الدولية للثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة لاعبي الفريق الجديدين.

وضم الأهلي ربيعة من سبورتنج لشبونة فيما ضم أحمد حجازي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فيورنتينا الإيطالي.

ويريد الأهلي قيد الثنائي الدفاعي حتى يتسنى لهما المشاركة في مباراة بتروجيت الأسبوع المقبل في نصف نهائي كأس .

على جانب أخر يحيط غموض حول مصير بعثة الملعب المالي والتي من المنتظر أن تصل القاهرة إذ لم يخطر الأهلي حتى الآن بموعد وصول البعثة.

كما حاول الاستعلام من السفارة المالية إلا أنهم أيضا ليس لديهم معلومة أكيدة عن موعد وصول البعثة الملعب المالي.

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