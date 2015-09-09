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كرة يد - الزمالك: عرض الأحمر الألماني؟ طبيعي لأنه من أفضل لاعبي العالم

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كرة يد - الزمالك: عرض الأحمر الألماني؟ طبيعي لأنه من أفضل لاعبي العالم كرة يد - الزمالك: عرض الأحمر الألماني؟ طبيعي لأنه من أفضل لاعبي العالم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه لن يوافق على عرض الاحتراف المقدم لأحمد الأحمر لاعب فريق اليد من جوينجن الألماني.

وأكد الزمالك أن النادي الألماني أرسل له عرضا لضم الأحمر الذي عاد للانضمام إلى الزمالك فقط هذا الموسم بعد رحلة احتراف في قطر وألمانيا.

وقال أحمد مرتضى منصور لقناة الحياة "كل لاعبي الزمالك تأتي لهم عروض، عمر جابر ومحمد كوفي وغيرهم.. أحمد الأحمر واحد من أفضل لاعبي اليد في العالم فمن الطبيعي أيضا أن يأتي له عرضا".

وأضاف "لكنه أول موسم للاعب ولا أعتقد أننا سنبيع اللاعب".

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فيديو اليوم السابع