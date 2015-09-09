أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوفي لباسم مرسي: ستصبح الأفضل في إفريقيا يا ' فالديراما '

Google+ Print
كوفي لباسم مرسي: ستصبح الأفضل في إفريقيا يا ' فالديراما ' كوفي لباسم مرسي: ستصبح الأفضل في إفريقيا يا ' فالديراما '

أشاد البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك بزميله باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض مشيرا إلى أنه تنبأ له قبل سنوات بمستقبل رائع منذ أنا كانا في بتروجيت سويا مشبها إياه بالكولومبي المعتزل كارلوس فالديراما والذي اعتاد الظهور بتسريحة شعر غريبة.

وقاد باسم مرسي منتخب للفوز الأكبر في تاريخه خارج ملعبه بعد أن سجل هاتريك في شباك تشاد بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2017.

ونشر كوفي صورة لباسم مرسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وكتب معها "عندما انضممت للفريق الأول ببتروجيت أخبرتك دوما أنك ستصبح مهاجما عظيما في عالم كرة القدم".

وأضاف "والآن أنت في مرحلة إثبات للجميع أنك تستطيع الوصول للقمة، عليك أن تظل متواضعا وستصبح الأفضل في إفريقيا وأتمنى لك الأفضل.. يا باسم فالديراما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري