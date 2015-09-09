كوفي لباسم مرسي: ستصبح الأفضل في إفريقيا يا ' فالديراما '

أشاد البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك بزميله باسم مرسي مهاجم الفريق الأبيض مشيرا إلى أنه تنبأ له قبل سنوات بمستقبل رائع منذ أنا كانا في بتروجيت سويا مشبها إياه بالكولومبي المعتزل كارلوس فالديراما والذي اعتاد الظهور بتسريحة شعر غريبة.

وقاد باسم مرسي منتخب مصر للفوز الأكبر في تاريخه خارج ملعبه بعد أن سجل هاتريك في شباك تشاد بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2017.

ونشر كوفي صورة لباسم مرسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وكتب معها "عندما انضممت للفريق الأول ببتروجيت أخبرتك دوما أنك ستصبح مهاجما عظيما في عالم كرة القدم".

وأضاف "والآن أنت في مرحلة إثبات للجميع أنك تستطيع الوصول للقمة، عليك أن تظل متواضعا وستصبح الأفضل في إفريقيا وأتمنى لك الأفضل.. يا باسم فالديراما".