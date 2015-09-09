الأمور المستعجلة تنظر دعوى وقف مسلسل "استاذ ورئيس قسم" اليوم

تنظر اليوم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين دعوى تطالب بوقف عرض مسلسل أستاذ ورئيس قسم بطولة الفنان عادل إمام حيث كان قد تم تأجيلها للاطلاع.

وطالب المحامى محمد معروف فى دعواه كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع التليفزيون ورئيس قطاع الإنتاج ورئيس القطاع الاقتصادى والكاتب يوسف معاطى والممثل القانونى لشركة سينرجى للإنتاج الفنى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بصفتهم، بوقف عرض المسلسل.

وذكر المدعى أن موكله "زكى إبراهيم السيد" فوجئ بالإعلان عن المسلسل عبر القنوات الفضائية، وبالاستعلام عنه تبين أن قصته واسمه هى نفس القصة التى ألفها وسجلها وأودعها فى دار الكتب والوثائق القومية، طبقا لقانون الإيداع وبغرض الحفاظ على حقه الأدبى والفكرى.

وذكرت الدعوى أن الكاتب يوسف معاطى وشركة الإنتاج استوليا على القصة دون وجه حق، ووضع الكاتب اسمه عليها كمؤلف لها من قبيل الاعتداء على حقوق موكله الأدبية مخالفا بذلك قانون الحماية الفكرية، مما يعد معه تصوير المسلسل استيلاء على حقوق موكله.