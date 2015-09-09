أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمور المستعجلة تنظر دعوى وقف مسلسل "استاذ ورئيس قسم" اليوم

Google+ Print
الأمور المستعجلة تنظر دعوى وقف مسلسل "استاذ ورئيس قسم" اليوم الأمور المستعجلة تنظر دعوى وقف مسلسل "استاذ ورئيس قسم" اليوم
تنظر اليوم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين دعوى تطالب بوقف عرض مسلسل أستاذ ورئيس قسم بطولة الفنان عادل إمام حيث كان قد تم تأجيلها للاطلاع.

وطالب المحامى محمد معروف فى دعواه كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع التليفزيون ورئيس قطاع الإنتاج ورئيس القطاع الاقتصادى والكاتب يوسف معاطى والممثل القانونى لشركة سينرجى للإنتاج الفنى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بصفتهم، بوقف عرض المسلسل.

وذكر المدعى أن موكله "زكى إبراهيم السيد" فوجئ بالإعلان عن المسلسل عبر القنوات الفضائية، وبالاستعلام عنه تبين أن قصته واسمه هى نفس القصة التى ألفها وسجلها وأودعها فى دار الكتب والوثائق القومية، طبقا لقانون الإيداع وبغرض الحفاظ على حقه الأدبى والفكرى.

وذكرت الدعوى أن الكاتب يوسف معاطى وشركة الإنتاج استوليا على القصة دون وجه حق، ووضع الكاتب اسمه عليها كمؤلف لها من قبيل الاعتداء على حقوق موكله الأدبية مخالفا بذلك قانون الحماية الفكرية، مما يعد معه تصوير المسلسل استيلاء على حقوق موكله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365