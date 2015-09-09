اليوم.. شهادة رئيسى الأمن الوطنى وأكاديمية الشرطة السابق فى "التخابر مع قطر"

تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى الأسبق، واللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة سابقا.

وكانت النيابة قد أسندت للرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.