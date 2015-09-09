اليوم..سفر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة

يغادر حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة البالغ عددهم 1000 حاج اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية من مطار برج العرب لتأدية مناسك الحج.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية، لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة على اتصال دائم بالبعثة فى الأراضى المقدسة لمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية، وتلقى التقارير اليومية عن حالتهم وتذليل العقبات التى قد تعترضهم بما يسهل لهم أداء المناسك.

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