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إبطال عبوة ناسفة أمام باب محطة بترول بقرية العدوة فى الفيوم

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إبطال عبوة ناسفة أمام باب محطة بترول بقرية العدوة فى الفيوم إبطال عبوة ناسفة أمام باب محطة بترول بقرية العدوة فى الفيوم
إبطل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية بالفيوم، منذ قليل، عبوة هيكلية عثر عليها أمام الباب الاحتياطى لمحطة استخراج تخزين وقود "بترول "بقرية العدوة بمركز الفيوم.

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ من أحد أفراد تأمين، محطة بترول قرية العدوة بمركز الفيوم، بالعثور على حقيبة سوداء، تخرج منها أسلاك، فتوجهت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وبفحص الجسم الغريب، تبين أنه عبارة عن حقيبة بها صفيحة تحتوى على أسلاك وأنها عبوة هيكلية، لا يوجد بها مواد متفجرة وتم وضعها لإثارة الرعب بين المواطنين.

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مصر 365