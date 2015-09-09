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الأمن التونسى يلقى القبض على 11 عنصراً تكفيرياً

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الأمن التونسى يلقى القبض على 11 عنصراً تكفيرياً الأمن التونسى يلقى القبض على 11 عنصراً تكفيرياً
نجحت قوات الأمن التونسية مساء الثلاثاء فى القبض على 11 عنصرا تكفيريا يعملون على تسفير الشباب إلى سوريا بالتنسيق مع مهربين تونسيين وجزائريين.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان أمس الثلاثاء، "إن المتهمون يعملون على تسفير الشباب عن طريق استعمال طوابع تسمح لهم بدخول بلد مجاور بصفة قانونية والمغادرة منه"، مضيفا أن من بين هذه العناصر أحد الإرهابيين المطلوبين لانتمائه لأحد الخلايا الإرهابية والتى تخطط لتصفية عدد من الشخصيات.

وتواصل الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى تحرياتها من أجل القبض على كل من سيكشف عنه البحث.
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