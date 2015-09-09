هبوط 3 طائرات عسكرية روسية فى سوريا

أكد مسئولون أميركيون لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان ثلاث طائرات عسكرية روسية على الاقل هبطت فى سوريا فى الأيام الأخيرة وذلك فى الوقت الذى تبدى فيه واشنطن قلقها من دور عسكرى روسى محتمل فى هذا البلد.

وقال المسئولون طالبين عدم ذكر اسمائهم ان اثنتين من هذه الطائرات هما طائرتا شحن عملاقتان من طراز انتونوف 124 كوندور، اما الثالثة فهى طائرة لنقل الافراد.

وأوضح احدهم ان الطائرات هبطت فى مطار بمحافظة اللاذقية التى تعتبر احد معاقل الرئيس بشار الاسد، ولفت إلى ان الروس انشأوا فى هذه المنطقة مبانى مؤقتة يمكنها ايواء "مئات الاشخاص" اضافة إلى تجهيزات مطار.

واضاف ان "كل هذا يؤشر إلى اقامة قاعدة جوية متقدمة"، لافتا إلى ان "لا معلومات" عن وجود اسلحة روسية فى المكان.

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