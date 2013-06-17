بالصور..نشطاء الدقهلية يسقبلون المحافظ الجديد بجرافيتي مضاد له

استقبل النشطاء السياسيون بالمنصورة قرار محمد مرس رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور صبحي عطيه أحمد يونس عميد كلية السياحة والفنادق بالمنصورة والمتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية محافظا لها خلفا اللواء صلاح المعداوى بعبارات مكتوبة على جميع جدران ديوان المحافظة وهي ” لن نقبل أخونة محافظة الدقهلية –رفضنا رئيسكم فكيف نقبل محافظا منكم -لامرحبا بك يا محافظ الدقهلية- يا جماعة الإخوان لما تستعجلون نهايتكم-الدقهلية لامكان فيها للإخوان “.

وفى ذات السياق أعتصم عدد من النشطاء امام مبنى المحافظة المدخل الرئيس أحتجاجا على قرار تعيين صبحى محافظا .

وقال الناشط السياسى عز الدين عبد الرحمن وأحد المعتصمين ” أننا كشعب المنصورة أوالنشطاء السياسيين بها نرفض أخونة المحافظة وأن قرار تعيين صبحى ما هو الا استفزار لنا كون المحافظة من أعلى المحافظات فى جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسى لحركة تمرد ” .

وأضاف عز الدين أن أعتصامي أيضا بسبب اعتداء المحافظ على بالضرب أثناء فض اعتصامنا منذ فترة في أحداث المنصورة للدعوة إلى العصيان المدني ضد جماعة الاخوان المسلمين ، مشيرا إلى ” قيام محكمة جنح قسم ثاني المنصورة بنظر قضية الضرب رقم 2877 لسنة 2013 جنح ثاني المنصورة والمتهم فيها الدكتور صبحي عطية عميد كلية السياحة بجامعة المنصورة والقيادي بجماعة الإخوان واحد الاشخاص ويعمل مدير إدارة باشباب والرياضة والقيادي بجماعة الإخوان والمرشح لتولي منصب وكيل وزارة الشباب بالمحافظة والمتهمين، بالتعدي بالضرب علي ” .