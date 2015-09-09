أخبار عاجلة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المملكة تدعم «برنامج الأغذية العالمي» ب 500 طن من عجينة التمور

Google+ Print
المملكة تدعم «برنامج الأغذية العالمي» ب 500 طن من عجينة التمور المملكة تدعم «برنامج الأغذية العالمي» ب 500 طن من عجينة التمور

    سلم الناطق الإعلامي باسم سفارة المملكة لدى الأردن محمد البلوي 500 طن من عجينة التمور، مقدمة من حكومة المملكة لبرنامج الاغذية العالمي، بقيمة بلغت اكثر من مليون و 200 الف دولار، لاستخدامها في صناعة 370 طنا من البسكويت المحشو بالتمر المصنع محلياً.

ويوزع البرنامج في الأردن بدعم وزارة التربية والتعليم، من خلال مشروع التغذية المدرسية، البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن لأكثر من 345 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية خلال الدوام المدرسي.

وقال البلوي خلال حفل التسليم، الذي حضره مندوب وزارة المالية محمد الدوسري، إن الدعم المقدم يأتي في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للبرنامج لمساعدته في مكافحة الجوع والفقر وتمكينه من تقديم مادة أساسية لصحة طلبة المدارس.

واشار المدير القطري للبرنامج عبدالمجيد يحيى، إلى انه وبفضل هذه المساعدة سيتمكن البرنامج من الحفاظ على انشطة التغذية المدرسية لفترة اطول، وصولاً الى اكبر عدد من الطلبة من خلال هذا المشروع الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مقدما الشكر لحكومة المملكة على دعمها المستمر للبرنامج.

ويعتبر مشروع التغذية المدرسية من أهم مشروعات البرنامج، لما له من أثر على الحالة التغذوية للطلاب وتحسين تحصيلهم العلمي فضلا عن دعمه لشبكة الأمان الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة