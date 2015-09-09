المملكة تدعم «برنامج الأغذية العالمي» ب 500 طن من عجينة التمور

سلم الناطق الإعلامي باسم سفارة المملكة لدى الأردن محمد البلوي 500 طن من عجينة التمور، مقدمة من حكومة المملكة لبرنامج الاغذية العالمي، بقيمة بلغت اكثر من مليون و 200 الف دولار، لاستخدامها في صناعة 370 طنا من البسكويت المحشو بالتمر المصنع محلياً.

ويوزع البرنامج في الأردن بدعم وزارة التربية والتعليم، من خلال مشروع التغذية المدرسية، البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن لأكثر من 345 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية خلال الدوام المدرسي.

وقال البلوي خلال حفل التسليم، الذي حضره مندوب وزارة المالية السعودية محمد الدوسري، إن الدعم المقدم يأتي في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للبرنامج لمساعدته في مكافحة الجوع والفقر وتمكينه من تقديم مادة أساسية لصحة طلبة المدارس.

واشار المدير القطري للبرنامج عبدالمجيد يحيى، إلى انه وبفضل هذه المساعدة سيتمكن البرنامج من الحفاظ على انشطة التغذية المدرسية لفترة اطول، وصولاً الى اكبر عدد من الطلبة من خلال هذا المشروع الذي يُنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مقدما الشكر لحكومة المملكة على دعمها المستمر للبرنامج.

ويعتبر مشروع التغذية المدرسية من أهم مشروعات البرنامج، لما له من أثر على الحالة التغذوية للطلاب وتحسين تحصيلهم العلمي فضلا عن دعمه لشبكة الأمان الاجتماعي.