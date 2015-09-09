إنشاء جسرين جديدين للمشاة في الخبر

نجحت بلدية الخبر في إنشاء العديد من جسور المشاة التي تمنح فئات عديدة من المواطنين والمقيمين عبوراً آمناً للطرقات.

في الوقت الذي شارفت أعمال تشييد جسرين جديدين للمشاة في الخبر على الانتهاء وذلك ضمن مشروعات جسور المشاة التي تقوم بتنفيذها بلدية الخبر حالياً.

أكد م. عصام الملا رئيس بلدية محافظة الخبر، أن البلدية تهدف من وراء إنشاء جسور المشاة إلى تعزيز معايير السلامة والأمان، وتشجيع مستخدمي الطريق على استخدام الجسور والعبور والانتقال الآمن دون عناء أو مخاطر، وكذلك الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن إنشاء الجسور جاء استجابة لنتائج الدراسات المرورية و إحصائيات كشفت عن الحاجة إلى إنشائها في المواقع السابقة، موضحاً بأنه تم مؤخراً الانتهاء في مشروع جسر المشاة الواقع على طريق الملك عبدالله مع تقاطع شارع الأمير حمود، وجسر المشاة الواقع على طريق الملك فهد مقابل مجمع الشبيلي مول، فيما يجري العمل حالياً على تنفيذ جسر مشاة على طريق الملك عبدالله مقابل مجمع فينيسيا سنتر، كما أن هناك مواقع أخرى مقترحة أيضا لإنشاء جسور مشاة يجري دراستها حالياً.

ودعا م. الملا، أفراد المجتمع إلى التعاون مع البلدية للوصول إلى أقصى درجات استثمار هذه الجسور واستخدامها بشكل يؤدي أهداف إنشائها، وذلك في إطار الحرص على حياة وسلامة المشاة من أخطار الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على نظافة الجسور ومظهرها الحضاري هو هدف مشترك تأمل البلدية في مشاركة كافة افراد المجتمع لتحقيقه، كونه يعكس مدى الرقي الحضاري الذي يتسم به المجتمع.