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حكم نهائي بصرف بدل الندرة ل33 أخصائياً اجتماعياً ونفسياً

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حكم نهائي بصرف بدل الندرة ل33 أخصائياً اجتماعياً ونفسياً حكم نهائي بصرف بدل الندرة ل33 أخصائياً اجتماعياً ونفسياً

    أصدر ديوان المظالم في الرياض أحكاماً نهائية واجبة النفاذ، تقضي بإلزام مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بصرف بدل الندرة لعدد 33 أخصائياً اجتماعياً ونفسياً وإنفاذ هذا الحكم.

وقال المحامي عبدالله ناصر المحارب ل»الرياض»، إنه تقدم لديوان المظالم لعدد من موظفي مستشفى الأمل بالرياض، وهم أخصائيون اجتماعيون ونفسيون، ممن تنطبق عليهم شروط صرف البدل، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم187 وتاريخ 1/ 6/ 1430، وقرار وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم 337 في 29/ 2/ 1415، للفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ومنها تخصص علم النفس وعلم الاجتماع. وأشار المحارب إلى أن الدائرة الإدارية الرابعة عشرة بالمحكمة الإدارية في الرياض، أصدرت أحكاماً بصرف بدل الندرة بأثر رجعي اعتباراً من 25/ 12/ 1431، وهو تاريخ استحقاق صرف البدل، موضحاً أن هذه الاحكام تمثل حقيقة رسالة ديوان المظالم الذي يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى المماثلة أمامه.

وأفاد أن هذه الأحكام تعتبر سوابق قضائية يمكن اللجوء إليها لكل من يطالب بصرف بدل الندرة، لما احتوته هذه الأحكام من تسبيب، كاشفاً أن الدعوى المنظورة لدى المحكمة الإدارية في الرياض وجدة بهذا الخصوص للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، من موظفي مجمع الأمل بالرياض وجدة يتجاوز عددها 40 دعوى.

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