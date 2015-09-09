مصادرة 23 طناً موادّ غذائية في «حوش» بمكة المكرمة

داهمت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة حوشاً كبيراً يستخدم لإعداد الأطعمة وترويجها في المخابز والأفران ومحلات بيع المعجنات في أحد الأحياء الشعبية، وصادرت أكثر من 23 طناً من المواد الغذائية.

وقال م. لؤي عاشور رئيس بلدية العمرة الفرعية إن البلدية وضمن استعدادها لأعمال الحج كثفت جهودها في المراقبة الميدانية من خلال حملاتها الاستباقية على محلات بيع وتداول الغذاء وأماكن تحضير الأطعمة ومخازن المواد الغذائية.

وأضاف أن المراقبين رصدوا موقعاً يدار من قبل عمالة مخالفة، وهو عبارة عن حوش كبير يتم بداخله تجهيز وإعداد الاطعمة والمعجنات بكميات كبيرة وترويجها بالأسواق خلال موسم الحج، والمكان غير مهيأ وغير مستوف للاشتراطات الصحية.

وأوضح أنه تم إتلاف ما يقارب ثلاثة أطنان من المعجنات والرقائق، وجميع المواد الغذائية المعدة والمحضرة سابقاً في 10 ثلاجات، ومصادرة أكثر من (20) طناً من الدقيق مخزنة بطرق غير صحيحة، و(20) اسطوانة غاز كبيرة الحجم، مؤكداً أن الموقع لا يتوفر فيه أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية، وتم إغلاق الحوش وجار التحقق من صاحبه حيث عثر على مجموعة من الفواتير لأحد المخابز المشهورة التي تقوم بتمويل مقاصف المدارس ببعض المعجنات.