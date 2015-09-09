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مركز الملك سلمان للإغاثة: نعمل على تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطن اليمني

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    وصلت أمس الطائرة الإغاثية الثانية عشرة التي أشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى عدن وتحمل 10 أطنان من التجهيزات والمستلزمات الطبية، وذلك انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني الشقيق، ومتابعة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية وعلى متنها فريق متخصص من المركز.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن هذه الرحلة تحمل 10 أطنان من التجهيزات المستلزمات الطبية التي ستوزع في اليمن على مراكز ومحافظات اليمن، مؤكداً أن التنوع في الطائرات الإغاثية يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن اليمني وأن الجسر الإغاثي مستمر تحت إشراف مباشر من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووفق خطط وبرامج أعدّها المركز لهذا الغرض بالتعاون مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة.

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