البدائع بلا قاضٍ.. ومصالح المواطنين معلقة

البدائع - فهد اللويحق

تذمر أهالي محافظة البدائع من عدم وجود قاضٍ لمحكمة البدائع منذ شهر شعبان عدا أيام معدودة في شهر رمضان، وذلك بعد أن نقل أديب الدبيخي قاضي المحكمة. وعبر الأهالي عن استغرابهم من عدم تجاوب مجلس القضاء الأعلى في ايجاد قاضٍ للمحكمة بالرغم من المطالبات المستمرة لتعيين قاضٍ جديد يقوم بحل مشكلة المعاملات العالقة، والتي أضرت بمصالح المواطنين.