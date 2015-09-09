جهود رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج

معالي الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان*

من ميزات هذه الدولة المباركة اهتمامها بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انطلاقا من قوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) لذا أوجدت الدولة جهازاً خاصاً تحت مسمى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعنى بهذا الجانب، ومازال يؤدي عمله المبارك بجد ونشاط في القرى والمدن على امتداد المملكة؛ لأن هذا من أهم أسباب بقائها كما قال تعالى (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم) وقال تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) ومن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج إيجاد مراكز لها في المشاعر للقيام بهذه المهمة العظيمة بين الحجاج أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، فكان لذلك أعظم الأثر ولله الحمد في تبصير الحجاج وإرشادهم، وذلك بتوجيه من معالي رئيس الهيئات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- وإشراف ومتابعه منه لهذا العمل المبارك فكان للهيئة حضور مشاهد في موسم الحج مما يعود بالنفع العظيم على الأمة الإسلامية في أعظم تجمع إسلامي، وإننا لنرجو الله أن يعين هذه الهيئة المباركة على أداء مهمتها في كل سنة، وأن يبارك جهودها ويجزي رئيسها خير الجزاء، وكذا أعضاءها الأجلاء نسأل الله أن يكتب للجميع عظيم الأجر والثواب وأن يمدهم بالعون والتوفيق، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

* عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى