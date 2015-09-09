يوفكي ستورم في غيبوبة بعد تعرضها لحادث مروع

دخلت عارضة الأزياء الهولندية Yfke Sturm في غيبوية بعد تعرضها لحادث مورع؛ إذ ارتطمت بـsurfboard (لوح ضخم) أثناء ممارستها لرياضة ركوب الأمواج، وذلك خلال تواجدها على أحد الشواطئ في الساحل الإيطالي.

وحاولت Yfke السباحة إلى مكان آمن عندما سقطت عن الـ "surfboard" الخاص بها، لكنها لم تكن محظوظة كفاية فارتطم بـ "surfboard" آخر، وما زالت حالتها الصحية حرجة حتى الآن.

وأدى الحادث الذي تعرضت له عارضة "فيكتوريا سيكرت" إلى إصابتها بكسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في عمودها الفقري.

يشار إلى أن Yfke Sturm البالغة من العمر 33 عاماً أنجبت طفلها ألكساندر في تموز/يوليو الماضي.