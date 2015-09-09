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ما هي الجملة التي أثارت الضحك في محاكمة فضل شاكر الغيابية؟

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ما هي الجملة التي أثارت الضحك في محاكمة فضل شاكر الغيابية؟ ما هي الجملة التي أثارت الضحك في محاكمة فضل شاكر الغيابية؟

الثلاثاء 08-09-2015 16:45

على خلفية مقابلة صحافية أجراها الفنان المعتزل فضل شاكر عام 2014 لجريدة قطرية، في مخيم عين الحلوة حيث يتوارى هرباً من حكم الإعدام الغيابي الصادر بحقه، وأدلى فيها بتصريحات تهدف الى تعكير صلات لبنان بدولة عربية، وإثارة النعرات والمسّ بالمؤسسة العسكرية، مثل شاكر صباح أمس الاثنين غيابياً أمام المحكمة العسكرية عبر وكيلته المحامية مي الخنسا.
وقد بادر ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار بسؤال وكيلته الخنسا "هل ناوي يسلم نفسه ام ينتظر مضي موجة الحر؟" فأجابته الخنسا "انشاء الله قريباً".
يذكر أن محامية فضل سبق وأعلنت أن فضل لم يسلّم نفسه لأنه مصاب بارتفاع الضغط وأن الطقس الحار لا يناسبه، وهو ما جعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون الخبر على سبيل التندر، قبل أن يكتشفون أنه حقيقي.

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سيدتي