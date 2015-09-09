أصالة: هذه الفنانة مظلومة ولم تنل حقها

أعربت الفنانة أصالة عن صدق مشاعرها تجاه صديقتها الفنانة أنغام عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث نشرت رسالة تشرح فيها ما إكتشفته في شخصيتها وتفكيرها وتصرفاتها.

اللافت أن أصالة تحدثت عن ظلم تعاني منه أنغام حالياً، دون أن تشرح ماهيته، معيدة السبب إلى سوء فهم الآخرين لها، ولذلك أحبت أن تعرف الآخرين عليها، لأنها على حد تعبيرها، إكتشفت تفاصيلها وتجيد تفسيرها.

فقد كتبت أصالة "أنغام صديقة لا تكذب ولا تنافق ولا تُبرر ولا حتى تحاول، ولا تظلم ولا تطلب، وعندما تقرر أن تغني تفعل لتثري تاريخ الموسيقى، فلا تتنازل دقيقة في اختياراتها، سواء الفنية أو في علاقاتها الاجتماعية، وعليك أن تتأملها لتتعرف عليها".

وتابعت: "وأنا من خلال معرفتي الوثيقة بها أقول إنها من أكثر الناس الذين ظلمهم الناس، قد يكون السبب أنها شامخة كرامتها غالية تشبه وطنها مصر وتمثله أجمل وأرقى تمثيل "، واستطردت: "لي عظيم الحظ بصداقتك واكتشاف تفاصيلك، وإن كنت قد سبقت بفهمك هذا فقط لأنني أعلم كيف أفسرك لمن سيكون لهم سعادة معرفتك، فلا تبالي بالحاضر الذي أرهقنا جميعاً فالغد منصف وهذا ما نتمناه وما ننتظره".

يشار إلى أن علاقة وطيدة تربط بين أنغام بأصالة، وهي غالباً ما تكون موجودة في المناسبات العائلية والإجتماعية التي تخص أصالة وأفراد عائلتها.