سام سميث سيؤدي أغنية الجزء الجديد من جيمس بوند

وقع الاختيار على النجم Sam Smith ليؤدي أغنية فيلم Spectre من سلسلة أفلام James Bond.

وقد أكد النجم البالغ من العمر 23 عاماً هذا الخبر عبر صفحته الخاصة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الأغنية تحمل اسم Writing’s On The Wall وهي من كلمات Latch hitmaker.

كما عبّر Sam عن سعادته وفخره بالأمر، متمنياً أن يستمتع الناس بالأغنية بقدر ما استمتع هو بتقديمها.

يشار إلى أن الأغنية سيتم طرحها في 25 من الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر.

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