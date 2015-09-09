لماذا أنكرت مريم حسين صورها أثناء جلسة التدليك؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعوا أنها للفنانة مريم حسين خلال إحدى جلسات التدليك مما ترتب عليه عاصفة من الهجوم على النجمة المثيرة للجدل بجرأتها وصراحتها، الأمر الذي نفته مريم بشدة مؤكدة أن الصورة مفبركة ولا تمتّ لها بصلة وتخصّ صديقتها البرازيلية !

والطريف أن هناك مغردين قاموا بنشر صور مشابهة للصور المنسوبة للفنانة مريم حسين في سخرية منهم على ردود الأفعال .

وتحرص مريم من وقت لآخر على التواصل مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" و"تويتر" و"سناب شات" حيث تعد من أكثر الفنانات حضوراً على الموقع الأكثر تاثيراً خليجياً وتشاركهم مختلف خطواتها في الحياة. إذ يبلغ عدد متابعيها في "انستقرام" 1.4 مليون و400 ألف متابع ومتابعة.

هل أصبحت "السوشال ميديا" تشكل مصدر إحراج للنجوم إثر نشرهم بعض الصور العفوية؟ فما أن يتلقوا التعليقات السلبية حتى يسارعوا إلى التبرير لكي يرفعوا التهمة عنهم. وهذا ما حدث مع مريم حسين التي تلقت تعليقات سلبية على صورها التي نشرتها على حسابها على "سناب شات" أثناء جلسة التدليك فسارعت إلى التوضيح والإشارة إلى أن هذه الصور لا تعود إليها بل إلى صديقتها البرازيلية. فهل يصدق متابعو مريم حسين هذا التوضيح؟