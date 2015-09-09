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هؤلاء هم نجوم حفلات عيد الأضحى في الكويت

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هؤلاء هم نجوم حفلات عيد الأضحى في الكويت هؤلاء هم نجوم حفلات عيد الأضحى في الكويت

الثلاثاء 08-09-2015 19:23

كشفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ممثلة في مدير الشؤون الفنية بالكويت محمد الفضلي عن جدول حفلات عيد الأضحى والمقرر أن يضم نخبة من نجوم الصف الأول إلى جانب الشباب في حفلين كبيرين يتسمان بالمزج بين الخبرة والإيقاع السريع، أما الحفل الأول فيتصدى له الفنان عبد الله الرويشد إلى جانب الصاعد بقوة وورقة "روتانا" الرابحة مطرف المطرف فضلاً عن النجمة الإماراتية شمة حمدان.

بينما يجمع الحفل الثاني بين الفنان نبيل شعيل إلى جانب النجم ماجد المهندس والفنانة الشابة الأنين وهي إحدى الأصوات الصاعدة التي تراهن "روتانا" على حضورها المميز على المستوى المحلي. وقد تكون بداية لضمّ الفنانة الشابة أسوة بما حدث سابقاً مع المطرف.

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