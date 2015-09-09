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جاكلين فرنانديز تتصدر غلاف مجلة CineBlitz

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الثلاثاء 08-09-2015 22:14

تصدرت نجمة بوليوود Jacqueline Fernandez غلاف مجلة CineBlitz لعدد سبتمبر/ أيلول 2015.

Fernandezالتي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها مع صديقيها Akshy Kumar و Sidharth Malhotra بدت جذابة بالساري الهندي من تصميم بوجا شروف وتسريحة شعر طبيعية زادتها جمالاً.

وصرحّت Jacqueline للمجلة أنها على وشك الحصول على فرص صحيحة في بوليوود.

الجدير ذكره أن Fernandez حققت انطلاقة عالية المستوى في بوليوود من خلال فيلمها " Kick" مع النجم سلمان خان.

 

 

 

 

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