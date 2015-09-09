تفاصيل التحقيقات فى اغتيال وائل طاحون تكشف عن قائد الخلية المنفذة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا باغتيال وائل طاحون والتى نفذتها لجان الإخوان النوعية، بإشراف كل من محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، ومفتى الجماعة عبد الرحمن البر، والشيخ يوسف القرضاوى، و37 آخرين.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتحريض على قتل العميد وائل طاحون ضابط الأمن العام ومجند شرطة وشخص آخر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأن المتهم محمد مهنى حسن موسى تولى مسئولية تحالف دعم الشرعية بمنطقتى المطرية و عين شمس، التى ضمت - خلافه – المتهمين، جاد محمد جاد، حسام الصغير محمد أحمد قاسم، علاء على على السماحى، وليد رفعت محمد حسن إبراهيم – حركى "منصور، محمد نبيه" - عبد الله محمد نجيب محمد – حركى "ديفيد" - مصطفى حسن كامل – حركى "عماد، منصور" - محمد جمال محمد محمد شحاتة – حركى "مازن الشرقاوي" - سلامة حسن محمد – حركى "مدحت، سعيد، شهاب" - عمار عادل زين – حركى "سيف" - خالد عمر سيد أحمد عبد الرحمن والمسمى حركياً "ريفالدو، آدم" – ؛ حيث اسسو مجموعات مسلحة بالمنطقتين المشار إليهما، تحت مسمى " لجان العمليات النوعية " تولى قيادتها محمد جمال محمد محمد شحاته ؛ عُرف منها خمس مجموعات؛ تولى مسئولية الأولى منها محمود محمد سعيد عبد العزيز، حركى "زين"، وعُرف من المنضمين إليها المتهم، إبراهيم محمد طارق إبراهيم محمد و المدعوون، مصطفى ممدوح – حركى "ميزو" - محمد السعيد – حركى "أحمد صالح" - و أسامة إمام – حركى "مازن، حازم" - و المسمون حركياً، "آسر"، و "هانى" و"نادر"، و تولى مسئولية الثانية منها، علاء سعد أحمد سعد شمية - حركى "حسن" – وعرف من المنضمين إليها،أسامة عبد الله محمد منصور - حركى "زيزو" - إسلام صلاح الدين أبو أحمد عطيتو أحمد - حركى "ياسين" - خالد صلاح الدين محمد حسن نوفل - حركى "وليد" - محمد بهى الدين شرموخ - حركى "محى، آسر" - والحسين محمد صبرى محمد على - حركى "حمدى، كريم" - بينما تولى مسئولية الثالثة منها المتهم، محمد فوزى إبراهيم قنديل - حركى "باسم" - وعُرف من المنضمين إليها المتهمون، عبد الله عادل بيومى محمد مرزوق ـ حركى "يونس" ـ، مصطفى جاد محمد - حركى "خالد" - عمر جاد محمد جاد، محمود صالح محمد على عثمان ـ حركى "اتش" ـ، عادل خليل أحمد حسن، والمتوفى، احمد سعد أحمد شمية ـ حركى "كرم" ـ ومن يدعى كريم يحيى غازى، والمسمون حركياً، "حسام، نيمو"، "حاوى"، و تولى مسئولية المجموعة الرابعة المتهم، إبراهيم معتمد عناتى الجندى - حركى "هيثم" - وعُرف من المنضمين إليها المتهمون، أحمد يسرى زكى محمد سويلم - حركى "وائل" - أحمد عبد الله محمد منصور - حركى "حازم" - مصطفى محمود الحسينى الدسوقى محمد - حركى "وليد" - عمر جمال عبد الحافظ محسن الشنوانى - حركى "أمجد" - و محمد نادى سيد قاسم سيد - حركى "هانى" - كما تولى مسئولية المجموعة الخامسة، عمر العربى محمد أحمد وعُرف من المنضمين إليها المتهمون، سامح صلاح إبراهيم عيد بطيشة، حسن البنا محمد السعيد، باسم أحمد عبد الله شبيب، ممدوح محمد النادى حسن، و على مصلح عبد اللطيف مرزوق.

كما كشفت عن اضطلاع المتهم، أحمد محمد مصطفى إمام - حركى "نبيل، سامر، على، ممس" - بالإشراف على المجموعتَيْن الثانية والثالثة، بينما اضطلع المتهم، أحمد محمد أحمد الصغير - حركى "رفعت، سالم، شيكو، صالح، شكر" – بالإشراف على المجموعة الرابعة وأن المتهم،عد الله محمد نجيب محمد، محمد جمال محمد محمد شحاتة والمسمى حركياً "ريفالدو، آدم" بمسئولية تدريب أعضاء تلك المجموعات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المفرقعات بعدة مقرات ؛ وقف منها على مركزى الأندلس والفرقان التعليميين الكائنين بمدينة نصر، ومركز الأحمد للخدمات التعليمية الكائن بمصر القديمة، بينما اضطلع المتهمان، محمود محمد سعيد عبد العزيز، مصطفى حسن كامل بمسئولية الرصد وجمع المعلومات تمهيداً لتنفيذ تلك الأعمال العدائية، وفى ذات الإطار عقد محمد جمال محمد محمد شحاتة لقاءات تنظيمية بالمشرفين على المجموعات المسلحة ومسئوليها ؛ اتفقوا خلالها على تنفيذ أعمال عدائية تنفيذاً لأغراض جماعة الإخوان، وأن تلك المجموعات اعتمدت فى تنفيذ تلك الأعمال على ما أمدها به المتهم، عبد الله محمد نجيب محمد من أسلحة ومفرقعات، وما أمدها به،إبراهيم محمد طارق إبراهيم محمد من دعم لوجيستى.

وأشارت التحقيقات إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة لأعمال عدائية وقف منها على واقعة قتل المجنى عليه "كمال جودة هريدى" بتاريخ 20نوفمبر 2015 – موضوع القضية رقم 3710 لسنة 2015 جنح عين شمس – ووقف من مرتكبيها على المتهمَين "إبراهيم معتمد أمين عنانى الجندى، أحمد عبد الله محمد منصور،مصطفى جاد محمد، وعبد الله عادل بيومى"، وكذا واقعة الشروع فى قتل المجنى عليه، أبو العلا عباس عبد الهادى عبده "شهرته سنبل" بتاريخ 9مارس 2015 - موضوع القضية رقم 2103 لسنة 2015 جنح المطرية، والتى أسفرت عن مقتل عضو التنظيم أحمد سعد أحمد شمية، وكذا واقعة تفجير عبوة مفرقعة أمام فرع شركة موبينيل وأخرى أمام فرع شركة فودافون بتاريخ 3/3/2015 - موضوع القضية رقم 1499 لسنة 2015 جنح الأميرية لإفشال المؤتمر الاقتصادى.

واقعة قتل المجنى عليه العقيد وائل عاطف طاحون بتاريخ 21/4/2015، توصلت تحرياتها إلى إصدار "محمد مهنى حسن موسى" تكليفاتٍ لـ"وليد رفعت محمد حسن، ومحمد جمال محمد محمد شحاتة" بقتل المجنى عليه ؛ ونفاذاً لذلك عقد الأخير لقاءً تنظيمياً حضره مشرفو ومسئولو المجموعات وضعوا خلاله مخططاً ووزعوا به الأدوار، ونفاذاً لذلك المخطط رصد محمد بهى الدين شرموخ، ومحمود محمد سعيد تحركات العقيد وائل طاحون وتربصا به على مقربة من محل إقامته وما أن أبصراه يغادره حتى أبلغا، "خالد صلاح الدين محمد حسن نوفل وأسامة عبد الله محمد منصور، المتوفى إسلام صلاح الدين أبو الحميد عطيتو، والمسمى حركياً "حاوى"، فتوجهوا جميعاً مستقلين دراجتيْن آليتَيْن قيادة الأول والأخير ومن خلفهما الآخرَان – وبحوزة كل منهما بندقية آلية – صوب المجنى عليه، وما أن ظفرا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية أودت بحياته.

وتولى المتهم "علاء سعد أحمد سعد شمية"، والمسمى حركياً "حمدى، كريم" تأمينهم، ومكث المتهم محمد فوزى إبراهيم قنديل بسيارة على مقربة لنجدة المصابين منهم، بينما اضطلع أحمد محمد أحمد الصغير بالإشراف على تفجير المتهمين" إبراهيم معتمد أمين عنانى الجندى، أحمد يسرى زكى محمد سويلم، عمر جمال عبد الحافظ محسن الشنوانى، و مصطفى محمود الحسينى الدسوقى محمود" عبوتيْن مفرقعتَيْن بمحيط الحادث لاستهداف قوات الشرطة حال فحصها لموقعه، وأعقب ذلك تسليمهم ملابسهم والأسلحة المستخدمة فى الواقعة للمتهم علاء سعد أحمد سعد شمية لإخفائها.