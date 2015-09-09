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فرانسوا أولاند :مصر وفرنسا لديهما تحالف قوى من أجل محاربة الإرهاب

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فرانسوا أولاند :مصر وفرنسا لديهما تحالف قوى من أجل محاربة الإرهاب فرانسوا أولاند :مصر وفرنسا لديهما تحالف قوى من أجل محاربة الإرهاب
وجه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختيار فرنسا لإقامة معرض "أوزوريس.. وكنوزها المغمورة" والذى يحتضنه معهد العالم العربى بباريس حاليا.

وأكد أولاند، فى تصريح خاص لقناة "صدى البلد" أذاعته الليلة، أن هذا القرار يدل على عمق العلاقات بين القاهرة وباريس حكومة وشعبا.

وقال أولاند إنه لا يتحدث فقط عن عمق العلاقة على المستوى الثقافى وإنما على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بين فرنسا ومصر، مؤكدا أيضا على عمق العلاقات الأمنية المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وأوضح الرئيس أولاند أن مصر وفرنسا لديهما تحالف قوى من أجل محاربة الإرهاب الذى يجتاح العالم، مؤكدا أن هذا التحالف قادر ليس فقط على حماية مصر وفرنسا من خطر الإرهابيين وإنما قادر أيضا على تقديم نموذج للعالم فى كيفية التعاون لمحاربة الإرهاب من أجل الانتصار عليه.

ودعا الرئيس أولاند الشعب الفرنسى إلى زيارة هذا المعرض التاريخى، وقال "إنه حينما ترى جزءا صغيرا من آثار مذهلة فإن التفكير يكون هو كيف ترى عددا أكبر من هذه الآثار وبالتالى يكون الرد هو السفر إلى مصر، مشيرا إلى أن هذا المعرض هو فاتح للشهية لزيارة مصر صاحبة التراث والآثار والحضارة.

من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكرى إن ما يراه المواطن الفرنسى هنا فى باريس هو جزء قليل من التراث الإنسانى الذى تحتضنه مصر، مؤكدا أن مثل هذه المعارض وتلك الآثار تفتح الشهية لمزيد من الاطلاع على الكنوز والآثار المصرية، معربا عن أمله فى أن تؤدى مثل هذه المعارض إلى مزيد من السياحة الفرنسية لمصر وخصوصا أننا نرحب بهم فى القاهرة ولأنهم يتمتعون فى مصر بكل رعاية وأمان.

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مصر 365

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