قناة مجرية تطرد المصورة المعتدية على مهاجرين أثناء فرارهم من الشرطة

طردت قناة تليفزيونية مجرية خاصة، أمس الثلاثاء، إحدى مصوراتها بعدما ظهرت وهى تركل وتوقع أرضا مهاجرين، بمن فيهم أطفال، وذلك أثناء محاولتهم الفرار من طوق أمنى فى روزكى فى جنوب المجر.

وفى أحد المشاهد ظهرت مراسلة تليفزيون "إن1تى فى" وتدعى بترا لاسزو وهى تعرقل بقدمها رجلا يحمل طفلاً ويركض به محاولا الفرار من أيدى شرطى فوقع الرجل والطفل أرضا، فى حين ظهرت فى مشهد آخر وهى تركل طفلا كان يركض محاولا الفرار من الطوق الأمنى.

ولاحقا بثت "ان1تى فى" وهى قناة تليفزيونية تبث عبر الإنترنت ومقربة من حزب جوبيك اليمينى المتطرف، مشاهد للواقعتين التقطتها كاميرا المصورة نفسها، وفى بيان أصدره لاحقا قال رئيس تحرير القناة سابولكس كيسبيرك أن "إحدى الزميلات فى ان1تى فى تصرفت اليوم بطريقة غير مقبولة فى نقطة التجمع فى روزكى".

وأضاف "لقد تم إنهاء عقد عمل المصورة، وذلك اعتبارا من اليوم، ونحن نعتبر القضية منتهية"، وحاول مئات المهاجرين الثلاثاء اختراق طوق أمنى فرضته الشرطة المجرية قرب الحدود مع صربيا. وعبر أكثر من 160 ألف مهاجر الحدود المجرية بصورة غير مشروعة منذ مطلع العام بينهم 2706 يوم الإثنين وفقا لبودابست.

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