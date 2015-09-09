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رواد مواقع التواصل يحتفلون بنتائج عملية حق الشهيد: "الجيش المصرى رجال"

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احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بالنصر الذى حققته القوات المسلحة المصرية فى العملية الشاملة "حق الشهيد"، وتداول النشطاء أخبار العملية عقب إعلان الجيش نتائجها فى يومها الثانى، والتى أسفرت، بحسب بيان القوات المسلحة، عن تمكن القوات من قتل 27 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على 154 آخرين من المشتبه بهم (74 بقطاع الشيخ زويد بمنطقة الإرسال و15 بقطاع رفح بمنطقة الأحراش – أبو شنار – ياميت و9 بالعريش بمنطقة السكاسكة و56 بوسط سيناء)، أثناء محاولتهم الهروب من الشمال للجنوب، ليصل إجمالى من تم تصفيتهم من الجماعات الإرهابية على مدار يومين 56 عنصرا إرهابيا.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عددا من الهاشتاجات للاحتفال بنتائج عملية حق الشهيد، منها "الجيش المصرى رجال" والذى تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر وهاشتاج آخر باسم "العملية حق الشهيد" وآخر تحت اسم "المتحدث العسكرى".

وقال أحد المشاركين: "هاشتاج" الجيش المصرى رجال" دائم الوجود فى التريند وتكرر كثيرًا ومع ذلك عندما يحضر يكتسح.. هذا سره حب الشعب لجيشه"، فيما غرد الكثير بأغان وطنية فرحة بالقوات المسلحة،وكتابة الايات القرآنية لرفع عزيمة الجنود فى سيناء ورفع معنوياتهم فى حربهم ضد الإرهاب، وقال آخر: "اللهم انصر رجال الجيش المصرى فى حربهم ضد الإرهاب.. اللهم ارحم شهداءنا وأدخلهم جنة الخلد"، فيما علق آخر على صورة لعملية الجيش المصرى: "الكلاب فى سينا تحت أقدام رجالة الجيش..تسلم الأيادى".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- بالصور..القوات المسلحة فى بيان رسمى لليوم الثانى لـ"حق الشهيد" بسيناء..تصفية 56 إرهابيا على مدار يومين..ضبط 154مشتبها بهم وتدمير10عربات..الكشف عن مخزن لمادة سى فور شديدة الانفجار وآخر يحوى 1.5طن نترات

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