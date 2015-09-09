"لا للأحزاب الدينية" تقدم للنائب العام طلب إفادة بنتيجة التحقيقات فى دعواها

أعلنت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، عن توجه مقرر الحملة القانونى حسين حسن، إلى مكتب النائب العام المساعد، وتقدمه بطلب إفادة لمصير البلاغات المقدمة من الحملة الشعبية ضد مجموعة من الأحزاب التى تنتهج خلطا واضحا بين الدين والسياسة وتمارس أعمالا تخالف صحيح الدستور وتم تقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب، والتى أفادت إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام للتحقيق وتحريك تلك الدعاوى التى تطالب بحل تلك الأحزاب .

وقال حسين حسن، المقرر القانونى للحملة الشعبية، حسب بيان للحملة منذ قليل، إنه تم تسليم الطلب للنائب العام المساعد للإفادة عن نتيجة التحقيقات والموافقة على إرفاق مستندات جديدة للدعوة، وقد تم التأشير بالإفادة رقم 16204 بتاريخ 8 سبتمبر 2015.

وأكدت الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية"، أنها مستمرة فى مساعيها القانونية لتحريك الدعوة ضد ممارسات هذه الأحزاب ومخالفتها للدستور المصرى والقانون ملتزمة بالمادة 74 من الدستور والتى تجعل حل تلك الأحزاب مرهونا بالحكم القضائى، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم المستندات الوافية التى تعضد موقفها فى حل تلك الأحزاب وتنقية الحياة السياسية فى مصر.

- إحالة البلاغات المقدمة من حملة "لا للأحزاب الدينية" إلى النيابة العامة