ضبط مسجل خطر متهم فى 9 قضايا بحوزته بندقية آلية و8 طلقات بالمحلة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من ضبط عاطل مسجل شقي خطر فرض سيطرة مقيم منطقة الجمهورية دائرة القسم سبق اتهامه في 9قضايا شروع في قتل، بلطجة، مشاجرة، سلاح أبيض وبحوزته بندقية آلية و8طلقات لذات العيار بقصد البلطجة .

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن النقباء محمود النجار ومحمد عيد معاونا مباحث قسم ثان المحلة تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندي وكيل الفرع من ضبط المتهم شريف ص إ ش 31سنة عاطل مسجل شقي خطر فرض سيطرة سبق اتهامه في ( 9 ) قضايا ( شروع في قتل –بلطجة – مشاجرة – سلاح أبيض ) وبحوزته ( بندقية آليه عيار7,62×39 وخزينة بداخلها 8طلقات واعترف المتهم بحيازته للسلاح بقصد البلطجة، تحرر المحضر 13686 جنايات قسم ثان المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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