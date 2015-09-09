6 محاور للحملات الانتخابية

استعرض علي موسى المستشار الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ستة محاور هي: كيفية تشكيل فريق الحملة الانتخابية، والخطط الموضوعية وتكتيكات الدعاية الانتخابية، واستراتيجيات الاتصال السياسي مع الناخبين، كيفية إعداد ميزانية الحملات الانتخابية، كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات تكنولوجيا الاتصال والإعلام، وكيفية إعداد البرنامج والشعار الانتخابي.

وقال إن من بين أهم أسس النجاح للمرشحين للفوز بالعضوية هو كسب أصوات الناخبين، خاصة وأن التعديل الذي أدخلته اللجنة الوطنية للانتخابات على نظام التصويت من خلال الصوت الواحد سيلقي تبعات على المرشح للقيام بجهود أكبر للحصول على عدد أكبر من الأصوات.